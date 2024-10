Frota de ônibus será reforçada para Evangelizar é Preciso 2024

Edição de 2022 do evento "Evangelizar É Preciso", no Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza Crédito: FERNANDA BARROS

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) divulgou o plano de reforço para a frota de ônibus em virtude do XVII Evangelizar é Preciso, evento religioso que ocorre neste sábado, 26, no Aterro da Praia de Iracema, na Capital. Além das 15 linhas que já circulam aos sábados no entorno do evento, 23 veículos extras serão disponibilizados à população a partir de meio-dia até a meia-noite. Os ônibus adicionais contam com viagens expressas saindo dos sete terminais para o Aterro da Praia de Iracema, para atender à demanda de passageiros. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Serão cinco veículos no Antônio Bezerra, cinco na Parangaba, cinco no Siqueira, três na Messejana, três no Papicu, um no Conjunto Ceará e um no Lagoa.