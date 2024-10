Evangelizar é Preciso: "Temos muitos males sociais", diz padre Reginaldo Manzotti

Fortaleza- CE, Brasil, 24-10-24: Coletiva de imprensa do evento "Evangelizar é preciso", na Faculdade Católica de Fortaleza. Na foto, arcebispo de Fortaleza Dom Gregório Paixâo e padre Reginaldo Manzotti. (Foto: Lorena Louise/ Especial para O POVO) Crédito: Lorena louise/Especial para O POVO

Com o tema “Livrai-nos do mal”, a 17° edição do Evangelizar é Preciso, acontece neste sábado, 26, no Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza. Parte do calendário do Estado desde 2008, o evento contará com missas, terços e atrações musicais. O arcebispo dom Gregório Paixão e o padre Reginaldo Manzotti destacaram que o tema da edição é voltado aos males reais da sociedade. O padre Reginaldo Manzotti afirmou que “este mal é um mal real, não é fictício”. “Entendemos o mal não só como o diabo, mas a ação do diabo no ser humano, o mal das enfermidades físicas (...) Nós temos muitos males sociais para que sejam afugentados”. Em 2018, a celebração atingiu um público de 1,9 milhões de pessoas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em tom de descontentamento, o padre relata que este ano foi a igrejas na Holanda, Bélgica, Alemanha e também realizou um evento a convite do cardeal, em Londres: “Igrejas vazias”.

“E logo digo que o Evangelizar seja aqui em Fortaleza, em Minas Gerais, como já fizemos em Divinópolis, e no ano que vem, no Rio de Janeiro, tem esse objetivo de dar vida e nos soprar a brasa que possa estar com cinza. Que todo católico e cristão, sinta esse ardor missionário”. Ainda segundo ele, a construção da sede do primeiro santuário de Jesus da Santas Chagas, já foi iniciada. “A Santas Chagas é uma devoção da igreja. O papa cita oito vezes a Santas Chagas, não é ainda uma devoção oficial, mas já está no trâmite para ser oficializada aqui no Brasil”, explica. Padre Reginaldo também lembrou a parceria que o evento possui com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) há mais de uma década. O dia D será nesta sexta-feira, 25, na sede do Hemoce.

A diretora-geral do Hemoce, Luciana Maria de Barros Carlos, conta que a parceria acontece em um “momento crítico” e é uma forma de dar visibilidade à causa. “Estamos juntos neste evento que tem grande importância para a nossa instituição”. Padre Reginaldo Manzotti passou por cirurgia na coluna Relembrando dos momentos difíceis que passou após complicações de uma cirurgia na coluna, padre Reginaldo Manzotti destaca os objetivos da edição deste ano: “Eu saí daqui no domingo, para [me] internar em uma segunda-feira, para fazer uma cirurgia na coluna. Houve um erro médico e eu fiquei quatro meses em uma cama. Imagina minha inquietude, todo enfaixado (...) Faz três meses que fiz a cirurgia de reparação”. “Voltar a Fortaleza andando, eis que eu quase fui para a cadeira de rodas, eu perdi o movimento da perna direita e também perdi a continência urinária. Era um clássico caso de cadeira de rodas. Esse Evangelizar para mim é de muita gratidão em Deus”. Padre Reginaldo também conta que serão celebrados seus 20 anos na rádio e a abertura dos seus 30 anos exercendo a profissão de padre. “É muita coisa para celebrar. Essas são as três razões que estão me alegrando”.

Dom Gregório Paixão completa um ano como arcebispo de Fortaleza No último dia 11 de outubro, dom Gregório Paixão completou um ano como arcebispo de Fortaleza. Dom Gregório diz acreditar que o “terreno do Ceará é diferenciado e as pessoas são profundamente acolhedoras e felizes”. “São pessoas que não desistiram. Apesar às vezes da falta de chuva, apesar de uma história de tantas dificuldades que encontraram ao longo do tempo, não desistiram. Em primeiro lugar não desistiram de Deus, porque Deus não desistiu do povo cearense. E depois não desistiram de continuar suas vidas fazendo o bem e levando pela força da fé aquilo que necessitavam para poder vencer seus males”, disse. Dom Gregório: "Coração do cearense é um terreno profundo" “Estou profundamente feliz. Faço o Evangelizar aqui no Ceará, porque o coração do cearense é um terreno profundo, fecundo, existe uma beleza imensa no coração do povo, principalmente aqui na nossa arquidiocese. Estou contente por estar aqui”.

O arcebispo finaliza com uma mensagem para a edição deste ano: “Que todos nós continuemos essa caminhada de fé e possamos juntos elevar a Deus com louvor, mas também colaborar para a transformação da sociedade em que nós estamos (...) Se nós nos unirmos o mal será vencido”. A programação do evento é diversa e conta com a participação do cantor Danilo Dyba; o Terço Mariano; a Santa Missa, presidida pelo arcebispo; show conduzido pelo padre Reginaldo Manzotti e mais. Conforme material publicado pelo O POVO, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), disponibilizará um reforço com 23 veículos extras nas 15 linhas de ônibus que circulam no entorno do local do evento religioso.