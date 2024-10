O POVO News: Real Big Data Fortaleza aponta empate técnico entre André e Evandro

O programa também fala sobre as expectativas para o último debate eleitoral do segundo turno, realizado nesta sexta-feira

O programa O POVO News desta sexta-feira, 25, com apresentação do jornalista Marcos Tardin, realiza a análise da pesquisa Real Big Data de Fortaleza, que aponta um empate técnico entre Evandro Leitão (PT), com 51% e André Fernandes (PL), com 49%.

Assista ao vivo:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A edição também repercute sobre o último debate entre os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, realizado nesta sexta, às 22 horas, na TV Verdes Mares.