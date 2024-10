Petista faz ato de campanha na "rua Prefeito Evandro" e comemora resultado de pesquisa

Caminhada e carreata ocorreram na rua Prefeito Evandro Ayres de Moura, no bairro Planalto Ayrton Senna. A pesquisa Quaest apontou Evandro, pela primeira vez, numericamente à frente da disputa contra André Fernandes.

Todo o ato foi embalado por jingles da campanha, que reforçam a figura de Evandro Leitão, e citam os times de futebol, Fortaleza e Ceará, que foram utilizados durante todo o período eleitoral pela campanha do petista e de André Fernandes.

Vestidos de vermelho e balançando bandeiras, os apoiadores seguiram Evandro entre as ruas do bairro, enquanto o candidato petista parava em casas e estabelecimentos para cumprimentar a população e tirar fotos.

No fim do ato, Evandro subiu no carro de som e discursou para seus apoiadores. Ele agradeceu a presença de nomes da política, como vereadores, deputados e prefeitos, e citou a pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 23, que aponta, pela primeira vez, o petista numericamente à frente na disputa.

Evandro também chamou André Fernandes de “filho de Bolsonaro” ao falar sobre a pesquisa de intenção de votos. Apesar de estar no mesmo partido e ter construído carreira política ligada ao ex-presidente, a campanha de André tem se afastado da imagem de Jair Bolsonaro (PL).