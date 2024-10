Eleitores de Fortaleza e Caucaia terão passagem gratuita no 2º turno da eleição

Os cearenses terão acesso ao transporte público intermunicipal no próximo domingo, 27, segundo turno das eleições municipais. No final de setembro, o Governo do Estado sancionou a lei aprovada na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) que garante o transporte gratuito para os eleitores durante o pleito. Em Fortaleza, a Prefeitura anunciou gratuidade no transporte. Apenas a Capital e Caucaia terão segundo turno no Estado.

Na Capital, a gratuidade será ofertada a população entre as 5h e 18h do próximo domingo, 27, data da realização da segunda etapa do pleito municipal. Segundo a gestão, no domingo, 6, primeiro turno das eleições, o transporte coletivo da cidade atendeu 207 mil passageiros. A gratuidade permite também o acesso a terminais de integração e estações de corredores de ônibus.



