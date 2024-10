Caucaia: Justiça revoga remoção de parte de postagens de Catanho com críticas a Naumi

Um dia após determinar a remoção de nove publicações nas redes sociais do candidato a prefeito de Caucaia, Waldemir Catanho (PT), Justiça Eleitoral volta atrás e decide manter sete das nove postagens. Foi revogado a suspenção por não "serem identificadas irregularidades" nas peças que mostrariam como Naumi Amorim (PSD) deixou Caucaia após perder as eleições em 2020.

Porém, foi mantido a determinação quanto às publicações que ligava o ex-prefeito a assassinato e vínculo com organizações criminosas.

A equipe jurídica do candidato Naumi entrou com o pedido judicial após publicações do petista com críticas à gestão do ex-prefeito. O candidato do PT vinculava o ex-prefeito a ser autor de um homicídio e à acusação de envolvimento com facção criminosa, além de outras associações negativas relacionadas a Naumi por meio de vídeos.