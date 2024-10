Glêdson diz torcer por André Fernandes e relata Ciro de "alma lavada" com vitória em Juazeiro

Glêdson Bezerra (Podemos), prefeito reeleito de Juazeiro do Norte Crédito: Denilson Rodrigues / O POVO CBN Cariri

Prefeito reeleito em eleição histórica de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), afirmou que tentou entrar em contato com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), mas não obteve sucesso. O gestor também relatou conversa com o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) que disse ter ficado com a "alma lavada" com a reeleição em Juazeiro. Glêdson foi o primeiro prefeito reeleito da história de Juazeiro do Norte, com 53,23% dos votos válidos, contra os 45,21% de Fernando Santana (PT), apoiado pelo ministro Camilo Santana (PT) e Elmano. Já Glêdson foi apoiado por um arco de nomes da oposição. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O prefeito também comentou sobre a reação de aliados políticos com a sua vitória. Ele conversou com o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) e afirmou que ele o parabenizou e disse: “Gledson, você lavou nossa alma. Você trabalhou muito bem. Você mereceu”.



Ele também falou com o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), o deputado estadual Carmelo Neto (PL), o deputado federal André Figueiredo (PDT), o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e o deputado federal Danilo Forte (União Brasil). Apoio a André Fernandes Apesar de não declarar apoio à candidatura de André Fernandes (PL) para à Prefeitura de Fortaleza, Glêdson disse que irá “torcer” por ele e que irá avaliar um apoio à candidatura do liberal. “Mas lógico que ele conta com a minha simpatia, torcida (..). Eu torço sim, (no entanto) para eu me envolver como apoiador eu (preciso) sentar e analisar”, finalizou.



Relação institucional com Elmano “Eu liguei para ele ontem e ele tava com telefone desligado, deixei mensagem, tanto até que você deixa mensagem e fica aquela marcazinha de que não foi entregue. Então, hoje, nós estamos mandando um ofício”, explicou Glêdson em entrevista para a rádio O POVO CBN Cariri nesta terça-feira, 8. Elmano de Freitas, também em entrevista para a rádio O POVO CBN Cariri, havia afirmado que iria dialogar com todos os 184 prefeitos eleitos, independente de posições políticas, tendo em vista seu papel como governador. Sobre a fala do governador, Glêdson afirmou não esperar “outra coisa dele” e que Elmano entende seu papel como gestor do Ceará. “Ele não é bobo, ele é um cara inteligente. É um cara capacitado, (..) ele sabe que é governador dos 184 municípios do Estado do Ceará e sabe o tamanho da responsabilidade que tem nas mãos”, avaliou.