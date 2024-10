Eleições em Juazeiro: Glêdson comemora antes do resultado; Santana fecha comitê e critica prefeito

As reações à eleição em Juazeiro do Norte começaram antes mesmo do primeiro voto ser divulgado no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Enquanto apoiadores do prefeito reeleito Glêdson Bezerra (Podemos) comemoravam resultados de boletins de urna, o comitê de Fernando Santana (PT) foi fechado. Após o resultado, que consagrou uma reeleição inédita de Glêdson, o petista realizou uma transmissão ao vivo, na qual criticou o opositor.



Os primeiros votos só começaram a ser divulgadas 1h15min após o fechamento das urnas. No entanto, no comitê do prefeito, a comemoração era generalizada. Apoiadores, com base em resultados parciais de boletins de urna, antecipavam o resultado, que só se concretizou meia-hora depois, pouco antes das 19h.

Glêdson era aguardado desde o início e chegou no local da concentração às 18h40. Eleitores, vestidos de verde, o receberam aos pulos, abrançando-o. Ao fundo, o jingle de campanha prevaleceu como trilha sonora.