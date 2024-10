Caucaia: Justiça determina que Emília Pessoa retire postagem com ataques a Catanho

A Justiça Eleitoral condenou a deputada Emília Pessoa (PSDB), que terminou a disputa eleitoral em Caucaia na terceira colocação, por uma postagem dela contra Waldemir Catanho (PT), candidato que disputa o 2º turno da prefeitura do município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Na decisão, tomada pela juíza eleitoral Thémis Pinheiro Murta Maia, fica determinado que a deputada retire das redes sociais um vídeo, em formato de "reel" no Instagram, em que uma pessoa acusa Catanho de compra de votos e de ter invadido sua residência à noite. A decisão determina que, em caso de não cumprimento, seja cobrada uma multa diária de R$ 2 mil. A postagem não aparece mais nas redes da ex-candidata.

A campanha de Catanho alegou que o conteúdo também foi publicado, coletivamente, no perfil pessoal de Leandro Leal de Oliveira e em mais outros cinco perfis de cunho noticioso que seriam administrados por ele. A alegação é de que Leandro teria ligação com o adversário de Catanho no segundo turno em Caucaia, Naumi Amorim (PSD). Emília Pessoa declarou apoio a Naumi no segundo turno das eleições no município.