Pesquisa Atlas para prefeito de Caucaia será divulgada hoje, segunda, 21 de outubro (21/10)

Naumi Amorim (PSD) e Waldemir Catanho (PT), candidatos à Prefeitura de Caucaia Crédito: Samuel SetubalO POVO e Fernanda BarrosO POVO

Pesquisa AtlasIntel para a Prefeitura de Caucaia sobre este segundo turno será divulgada nesta segunsa-feira, 21 de outubro (21/10). Concorrem ao cargo de prefeito do segundo maior município do Ceará Naumi Amorim (PSD) e Waldemir Catanho. A pesquisa será divulgada no programa O POVO News, no Youtube do O POVO, e também no portal O POVO e nas mídias do grupo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Assista ao vivo:

Metodologia A pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 20 de outubro de 2024, com 1.065 eleitores de Caucaia. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa Atlas Intel para Prefeitura de Caucaia foi contratada pelo O POVO e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número CE-09449/2024. A pesquisa utilizou a metodologia de Recrutamento Digital Aleatório, da AtlasIntel.

Como está o cenário em Caucaia? O segundo turno da eleição para prefeito de Caucaia é disputado entre Naumi Amorim (PSD) e Waldemir Catanho (PT). Naumi é ex-prefeito do Município. No segundo turno, ele recebeu o apoio dos dois candidatos derrotados no primeiro turno: Emília Pessoa (PSDB) e Coronel Aginaldo (PL). Catanho é o candidato de situação, apoiado pelo prefeito Vitor Valim (PSB), que decidiu nbão concorrer à reeleição. O petista é também apoiado pelo governador Elmano de Freitas (PT), pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela ex-prefeita Luizianne Lins (PT) e pelo ministro Camilo Santana (PT). Ele deixou a secretaria da Articulação Política do governo Elmano em abril, para se dedicar à pré-campanha.

Naumi passou para o segundo turno em primeiro lugar, com 74.146 votos. Catanho passou na segunda colocação, com 47.617 votos. Ele travou uma emocionante disputa com Emilia Pessoa (PSDB), que ficou na frente durante quase toda a apuração. Ela teve 47.609 votos, apenas oito a menos que o adversário. Emilia é deputada estadual e chegou a ser secretária da gestão Vitor Valim antes de romper. Tem apoio de União Brasil e PDT, que retiraram as próprias pré-candidaturas à Prefeitura para apoiá-la. No primeiro turno, também concorreu Coronel Aginaldo (PL), candidato do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em cujo governo foi comandante da Força Nacional. É suplente de deputado federal e casado com a deputada federal por São Paulo Carla Zambelli (PL).



Caucaia é o único município além de Fortaleza no qual pode haver segundo turno. A AtlasIntel faz pesquisas confiáveis? A AtlasIntel iniciou as atividades em 2017, em Seattle, Estados Unidos, e São Paulo. Em 2019, realizou a única pesquisa a acertar os resultados dentro da margem de erro de todos os candidatos na eleição presidencial da Argentina. Em 2020, foi o instituto com melhor desempenho nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. As pesquisas AtlasIntel tiveram erro médio de dois pontos percentuais, o menor entre mais de 390 institutos, considerando levantamentos estaduais e nacionais. A pesquisa nacional final teve erro de 0,2 ponto percentual.

Nas eleições municipais no Brasil em 2020, foi o instituto que mais se aproximou do resultado em todos os municípios onde fez pesquisa antes da eleição — São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Porto Alegre. Em 2021, teve o melhor desempenho no primeiro turno na eleição presidencial no Chile. Em 2022, foi a única pesquisa a se aproximar do resultado do plebiscito constitucional chileno. Em 2022, realizou a pesquisa que mais se aproximou do resultado do 1º turno da eleição presidencial no Brasil, além das pesquisas mais precisas em 9 dos 11 estados nos quais realizou pesquisas.