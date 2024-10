Elmano celebra aumento "extraordinário" do PT e resultados "apertados" onde houve derrota

O governador diz ainda que dialoga com todas as regiões e reafirma apoio a Evandro Leitão em Fortaleza

Elmano afirmou que "não governa para o prefeito", e sim para a população e respeita a soberania popular. “Tenho que respeitar o voto popular, é meu dever institucional. Agora como participante de um projeto político, espero que o povo de Fortaleza possa refletir e chegar a conclusão que é melhor um prefeito que possa dar as mãos ao governador, dar as mão ao presidente, porque concordam nas políticas públicas” argumentou.

Nesta segunda-feira, 21, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) , participou de entrevista na edição especial do O POVO News . O petista celebrou os resultados do PT nos municípios do Ceará, reforçou mais uma vez seu apoio à Evandro Leitão (PT) na corrida do segundo turno e comentou como seria diálogo com André Fernandes, caso o candidado do PL ganhasse em Fortaleza.

Ao fazer um balanço das eleições municipais pelo Interior, apontou como um "crescimento extraordinário" do PT por ser o segundo partido que mais elegeu prefeitos no Estado, com 46 prefeituras. Ele apontou que a base de partidos aliados somou mais de 95% das prefeituras do Estado.

Elmano também falou sobre as derrotas nas cidades de destaque, como Juazeiro do Norte, Iguatu e também Sobral. Ele projetou uma abertura de dialógo entre PT e União Brasil, inicialmente partidos opositores, mas após passarem a compor a base do Governo Lula (PT) tem firmado uma boa relação com o partido. "Do ponto de vista da base do governo, a oposição não cresceu, o governo cresceu muito" apontou.

O governador disse ainda que as eleições nessas cidades têm um eleitorado petista consistente, e a derrota foi por diferença pequena, assim, o PT continuará fortalecendo e dialogando com as regiões. Ao falar de Juazeiro do Norte, ponderou que o deputado Fernando Santana (PT) foi candidato por unificar "todas as forças do partido no município". Ele disputou e perdeu para o atual prefeito Glêdson Bezerra (Podemos).