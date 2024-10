A uma semana das eleições, André Fernandes faz ato no Conjunto Ceará e dialoga com mulheres

Apoiadoras vestiram roupas na cor rosa e utilizaram adesivos e outros acessórios em apoio ao candidato. A frase "Sou mulher e voto no André" chegou a ser proferida em coro no local

Além da tradicional cor azul bastante usada nas peças da campanha de Fernandes, o evento foi marcado por pessoas utilizando roupas, adesivos e outros acessórios na cor rosa. Parte das mulheres que estava no local vestia camisas com a frase “Sou mulher e voto no André”, que chegou a ser proferida em coro pelo público.

A sete dias do segundo turno, o candidato à Prefeitura de Fortaleza André Fernandes (PL) fez um ato de campanha voltado para o eleitorado feminino no bairro Conjunto Ceará na manhã deste domingo, 20. O deputado federal realizou uma caminhada ao lado dos apoiadores e, em seguida, conversou com as mulheres que estavam no local.

“Eles estão chamando o mundo todo para dentro de Fortaleza para tentar fazer volume, eles estão agindo de todas as formas para tomar a nossa eleição, mas o que me deixa tranquilo é que quando o povo quer não tem quem tome”, considerou.

Fernandes chegou a falar sobre o adversário na disputa, Evandro Leitão (PT), e mencionou os aliados políticos do petista , destacando que estariam “agindo de todas as formas” para vencer a eleição.

“Eu só tenho gratidão a cada um de vocês, gratidão como no primeiro turno, enfrentando máquinas poderosas, mesmo tendo três vezes menos tempo de televisão, a gente conseguiu largar com 40%. Eu só quero agradecer e dizer que vocês, principalmente a mulherada que está aqui presente, podem contar comigo”, disse.

Após a caminhada, André se reuniu com as apoiadoras em um colégio da região e, na ocasião, só foi permitida a entrada de mulheres e crianças. Em uma conversa voltada para o eleitorado feminino, e que também contou com a presença de outras parlamentares, além da esposa e da mãe do candidato, Fernandes falou sobre os ataques feitos pela candidatura adversária e afirmou que as acusações também atingem as mulheres da vida dele.

“Todas vocês estão percebendo que, na propaganda eleitoral do meu adversário, ele usa 100% do tempo para me atacar, com os ataques mais covardes possíveis, dizendo que eu sou um agressor de mulheres. Eles sabem muito bem que, quando eles estão falando isso, não estão apenas me atingindo. Eles estão atingindo as mulheres da minha vida, estão atingindo a minha esposa, que é quem está comigo todos os dias, eles estão atacando a minha mãe, eles estão atacando as mulheres que trabalham comigo, eles estão atacando cada uma de vocês de maneira covarde. Eles estão desesperados”, falou.



Em seguida, o candidato reafirmou o apoio às mulheres, ressaltando a prioridade às mães atípicas, e mencionou algumas ações do plano de governo na área da saúde.