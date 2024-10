Datafolha: 70% dos eleitores de Lula votam em Evandro e 91% dos de Bolsonaro votam em André

Outro dado relevante é que 19% dos eleitores de Lula afirmam intenção de voto em André Fernandes, candidato de oposição ao petismo em Fortaleza e membro do partido de Bolsonaro. Já entre os votantes de Bolsonaro, apenas 4% votam em Evandro Leitão, que é o candidato do PT.

A pesquisa também aponta que há uma maior intenção de deixar o voto em branco ou anular entre os eleitores de Lula, 7%, dos que os de Bolsonaro, 3%.

Diretora do Datafolha, Luciana Chong, realizou análise sobre o levantamento em entrevista na 1ª edição do O Povo News, nesta sexta-feira, 18. Ela fez uma comparação com a primeira pesquisa do segundo turno do Datafolha, em que esses eleitores de Lula para André eram de 21% e passaram para 19%.

Na análise da diretora, o percentual pode gerar movimentação no resultado para a última semana de campanha eleitoral.