Elmar Nascimento e outros nomes do União Brasil firmam apoio a Evandro em Fortaleza

Deputado Federal Elmar Nascimento do União Brasil Crédito: Assessoria Evandro Leitão

O deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil-BA) esteve presente em Fortaleza para efetivar o apoio de parte do União Brasil à candidatura de Evandro Leitão (PT), que disputa o 2° turno da Capital. O deputado é um dos cotados para assumir a presidência da Câmara dos Deputados. Ele afirmou que a eleição de Fortaleza está "nacionalizada". Além de Elmar, acompanharam o momento os deputados cearenses, Moses Rodrigues e Fernanda Pessoa, ambos do União Brasil. Fernanda é filha do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil), que tinha, junto de seu grupo político, anunciado apoio a Evandro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O apoio de Moses também não era surpresa, apesar dele ser filho de Oscar Rodrigues (União Brasil), prefeito eleito de Sobral. No municípío, ele derrotou Izolda Cela (PSB), nome que representava o PT e o governismo estadual. Participou da agenda ainda Antonio Brito (PSD-BA), líder do PSD na Câmara dos Deputados, que fechou acordo com Elmar pela briga da sucessão de Arthur Lira (PP-AL).