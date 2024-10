Evandro Leitão promete criar duas secretarias e mudar conceito das Regionais

Sabatina com Evandro Leitão, candidato a prefeito . OPOVO News. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Evandro Leitão (PT), candidato do segundo turno à Prefeitura de Fortaleza, foi sabatinado nesta sexta-feira, 18, no programa O POVO News. Ele afirmou que pretende criar mais duas secretarias, caso seja eleito, além de mudar o conceito atual das regionais.

"Irei criar a Secretaria da Mulher, a Secretaria da Causa Animal. Mas, de uma maneira geral, não tenho a intenção de fazer maiores mudanças. Quanto às Regionais, (não mexerei) no formato, mas no conceito, sim. Hoje você tem 12 Secretarias Regionais, que os seus secretários não têm autonomia, não têm independência para realizar o básico que a Prefeitura tem que fazer. Por exemplo, a zeladoria da cidade. Se você for a qualquer Regional, o secretário não tem autonomia para fazer uma troca de uma luminária, uma capinação, não tem a condição de fazer uma pavimentação". É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "O secretário de Regional hoje é um mero ouvidor, apenas repassa para um outro para que esse inicie o processo. E nós temos que dar autonomia para essas pessoas, secretário não pode servir de cabide de emprego, secretário tem que ter autonomia, tem que ser escolhido por meritocracia, claro na base dos aliados, mas desde que esses partidos aliados apresentem nomes que tenham a capacidade de fazerem as entregas que eu quero fazer para a população de Fortaleza", explicou.

Erros durante debates e entrevistas Evandro foi perguntado sobre eventuais gafes que cometeu durante a campanha, com troca de algumas palavras e nomes, além de momentos onde se mostrou hesitante, chegando a gaguejar. Foi questionado ainda se este teria sido o motivo de não ter aceitado participar de um debate proposto pelo O POVO . "Se o meu problema, se o meu defeito for ter alguns equívocos, eu estou muito bem, graças a Deus, porque eu não tenho as minhas mãos sujas, eu nunca fui condenado pela Justiça, aliás, eu nunca tive um processo na Justiça. Eu sou uma pessoa limpa, eu sou uma pessoa transparente. Problemas, quem de nós não tem? Quem de nós não tem alguma dificuldade? Eu sou uma pessoa que reconheço as minhas fragilidades, eu sou uma pessoa humilde, mas eu tenho muita disposição para trabalhar por Fortaleza. Eu participei de oito debates até o momento". "A questão é que eu tenho uma agenda diariamente, diferente do meu candidato que vive em rede social. Do meu candidato, não, do meu adversário (risos). Ele vive em rede social, é uma pessoa que, infelizmente, a única experiência que tem é administrar perfis de redes sociais. Eu estive ontem recepcionando o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, onde veio aqui prestigiar um encontro nosso e também conversar com o setor produtivo de Fortaleza. Eu não tenho nenhum medo, absolutamente, nem do André e nem de nenhum outro candidato", afirmou.

"Nós temos ali dois eixos, o eixo econômico e também da segurança. Temos o eixo da segurança, que eu concordo, mas temos também o eixo da economia, que termina repercutindo, com perda de receita e também de empregos, de postos de trabalho. Nós iremos dialogar com o Governo do Estado e, em um terceiro momento, ver o que nós faremos com aquela área", argumentou Taxa do Lixo "Fortaleza tem 298 anos, durante 297 anos não se cobrou Taxa de Lixo. Obviamente, durante todo esse período, a cidade teve diversas intervenções e transformações. Eu vou acabar, reafirmo o compromisso, de acabar com a Taxa do Lixo. Indago: depois da instalação da Taxa do Lixo, melhorou a limpeza da cidade? Quando se cria uma taxa, tem que haver uma contraprestação de serviço. A cidade está suja, com 1.200 pontos de lixo. E ainda não se tem transparência de onde se está investindo esse recurso. Vamos 'repor' esse recurso fazendo uma gestão responsável e contratando pessoas, tendo uma assessoria que efetivamente possa dar resultados para a população. Temos que rever o organograma da Prefeitura de Fortaleza para que a gente possa efetivamente fazer uma gestão que entregue resultados que que possa mudar a vida das pessoas", adiantou. Papel da Assembleia O candidato negou que a Assembleia tenha se tornado subserviente ao Governo do Estado durante sua gestão. "Assembleia não é apêndice, não é puxadinho do Governo do Estado. Assembleia é autônoma, faz um trabalho fantástico, é a Casa do Povo. Ela tem uma parceria com o Governo do Estado, isso é fato. Nós fazemos parte do mesmo projeto, trabalhamos em parceria e entregando resultado para a população fortalezense e cearense", argumentou.

Geração de emprego e renda "Primeiro, nós vamos criar um programa chamado Ligeirinho. Esse programa são unidades que vamos implantar nas Regionais de Fortaleza, no sentido de que aquele que deseja abrir seu próprio negócio, o empreendedor, ele seja orientado juridicamente de como fazer e também, depois de abri-la, ele terá acesso ao crédito. É como se fosse uma central de cadastramento, para cadastrar sua empresa, ter seu CNPJ, sua inscrição municipal, tudo no mesmo espaço. Segundo, nós vamos criar um grande programa de capacitação. Nós teremos um centro de formação e qualificação profissional nos Cucas em nossa cidade. Um dos grandes problemas da nossas cidade é a falta de qualificação profissional". "Nós temos projetos e programas voltados para a juventude, como o Horizonte Digital, que será um programa voltado para a juventude sobretudo da periferia, com novas tecnologias digitais, onde a pessoa irá receber capacitação com Wi-Fi gratuito da Prefeitura, e depois poderá fazer home office, dentro de casa, gerando a própria renda. Teremos também o programa Fortaleza da Mulher, onde será voltado para mães, mulheres chefes de família, empreender através de qualificação nas mais diversas áreas, depois também terá acesso ao crédito, numa forte parceria com o Governo do Estado do Ceará", explicou. Intervenções na cidade "Faremos uma forte intervenção no Centro, que passa por um momento difícil, com muitas lojas fechadas, transformadas em estacionamentos. Eu quero revitalizar aquela área, já foi feito pelo então governador Camilo Santana, finalizados pela governadora Izolda Cela, a Pinacoteca, a Estação das Artes, só que precisamos expandir para que o Centro não fique apenas conhecido apenas como uma área que recepciona pessoas em situação de rua. Através de um grande programa de aluguel social, nós vamos fazer com essas pessoas voltem a ter dignidade e voltem a ter uma moradia".

"Na Monsenhor Tabosa, vamos requalificar aquele corredor, que é um patrimônio da cidade. Isso tudo através de benefícios fiscais para lojistas, empreendedores, para aquelas pessoas que queiram se instalar nessas áreas. Vamos criar um polo hoteleiro na Praia do Futuro, para que a gente possa trazer bandeiras importantes de hotéis para a nossa cidade. Os hotéis estão indo para o litoral, saindo aqui de Fortaleza e a Beira-Mar está se tornando uma área mais residencial. Nós queremos transformar a Praia do Futuro na praia do presente, com um complexo que irá se instalar", explicou. Segurança "O Poder público conhece todas as áreas de insegurança. Não é competência do governo municipal a questão da segurança, é uma competência dos governos estadual e federal, mas a Prefeitura não pode se esquivar e tem o dever de se aliar a estes entes. Nós vamos integrar a Guarda Municipal com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, para que se façam ações com estratégia e eficiência". "53% das ocorrências que são registradas no CIOPs nos finais de semanas são relativas à perturbação do sossego alheio, uma briga de vizinho, uma briga por som alto, e isso representa 700 policiais militares deslocados para resolver esse problema. Se nós tivéssemos uma Guarda Municipal, não teríamos esse tipo de problema, mesmo sabendo que a principal função da GMF é fazer o patrulhamento dos espaços públicos. Iremos criar, em todas as regionais, o Pelotão da Guarde Municipal, que será executado pelo Grupamento Operacional Especial, já existente, irão fazer o patrulhamento em todas as regionais de Fortaleza", adiantou.