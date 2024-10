Ex-candidato a vereador é filmado trocando bandeira de Evandro na rua por uma de André

Da esquerda pra direita: Heitor Holanda, a vereadora Ana Aracapé, André Fernandes e o presidente local do Avante, Rodrigo Nogueira. Crédito: Reprodução/Instagram

O candidato a vereador não eleito em Fortaleza, Heitor Holanda (Avante) foi flagrado retirando uma bandeira do candidato a prefeito Evandro Leitão (PT) e, na sequência, colocando uma do candidato André Fernandes (PL).

O flagra foi registrado no bairro Montese, em plena Avenida dos Expedicionários. Heitor para o carro ao lado da bandeira, que estava no meio-fio, desce e faz a troca. O veículo pilotado pelo ex-candidato tinha um adesivo com o número de André. Utilizando o nome de "Heitor Holanda O Lindão", a candidatura de Heitor recebeu 2.446 votos no último dia 6 de outubro, o que não foi suficiente para garantir uma cadeira na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).