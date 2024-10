Eleições 2024: TRE inicia preparação das urnas para 2° turno em Fortaleza e Caucaia

A preparação das urnas eletrônicas para o 2° turno das eleições municipais em Caucaia e Fortaleza foi iniciada nesta quinta-feira, 17, pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE). As urnas que estavam em pleno funcionamento no 1° turno do pleito eleitoral serão atualizadas com as informações das seções, candidatos e eleitores, além de passarem por novos testes de integridade.

Secretário de eleições do TRE-CE, Caio Guimarães explica que o procedimento de preparação das urnas, além de atualizar os dados de candidatos que estarão concorrendo, também é uma nova chance de realizar verificações para “garantir que elas vão funcionar bem”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A inserção das informações nas urnas segue até 21 de outubro na Capital e ocorre de 21 a 23 de outubro em Caucaia, das 8h às 17h. Além de membros da sociedade civil, partidos, coligações, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e outras entidades acompanham os procedimentos de carga de mídias nas urnas.