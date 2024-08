André Fernandes, que é de Iguatu, recebe título de cidadão fortalezense na CMFor

"Metade da minha eleição em 2018 eu devo a Fortaleza. Passamos quatro anos como deputado estadual. Nos candidatamos em 2022 a deputado federal. A nossa votação dobrou em todo o Estado do Ceará, inclusive aqui em Fortaleza. Mais uma vez a metade da minha eleição devendo ao povo fortalezense. Eu estou hoje aqui para retribuir. É um dever que eu tenho para com o povo fortalezense", disse Fernandes.

Questionado se a homenagem seria uma forma de Fortaleza reconhecer a trajetória dele até o momento, o parlamentar respondeu: "Eu acredito que é uma das formas, né? A forma que Fortaleza vai reconhecer vai ser no dia 6 de outubro. Bem claro". Fernandes se refere ao primeiro turno das eleições municipais de 2024, em que concorre à sucessão do comando do Executivo fortalezense.

Ainda durante entrevista coletiva, o homenageado ponderou que o "compromisso" dele é "sempre com e para o povo. Sem olhar bandeira partidária, sem olhar linha ideológica, mas sempre em luta pelo povo fortalezense".

O vereador Inspetor Alberto explicou a motivação para dedicar a honraria ao colega de partido. "São pessoas do Interior, não têm a linha política na família, mas, com essa vinda da direita, [do] conservadorismo aqui para o Brasil, se dedicaram, se afastaram da família, das suas pessoas que mais amam para poder se dedicar à política e cuidar do povo brasileiro. Então, mais do que merecedor", disse, referindo-se, também, ao pai de André, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL).