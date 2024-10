Após declararem apoio, Wagner e RC participam de agenda pública com André Fernandes

Encontro se deu no antigo comitê de Wagner, no bairro Damas, que agora será utilizado pela campanha do candidato do PL

Capitão Wagner (União Brasil) e Roberto Cláudio (PDT) e realizaram, pela primeira vez, agenda pública com André Fernandes (PL), candidato a prefeito de Fortaleza. O evento acontece nesta terça-feira, 15, no antigo comitê de Wagner, localizado na avenida João Pessoa. A partir de agora, o espaço será utilizada pela campanha do candidato do PL.

O primeiro a declarar endosso à candidatura de André foi Wagner. Ele foi liberado pelo União Brasil para decidir o seu apoio, uma vez que o partido faz parte da base do Governo Lula (PT), mas possui posição ambígua no cenário nacional.

Já RC declarou "voto útil" no candidato do PL. Na ocasião, o ex-prefeito de Fortaleza apontou erros nas gestões do PT, citando ser a "certeza de uma fórmula que já deu errado", sigla que também disputa o comando do Executivo com Evandro Leitão.