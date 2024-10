Qual o peso dos apoios no 2º turno a André e Evandro? Eles fazem diferença? Entenda

A também cientista política Paula Vieira, do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia (Lepem) da Universidade Federal do Ceará (UFC), destaca que há importância de candidatos a cargos eletivos apoiando uma candidatura majoritária. "Vereadores tento aderido tem um peso político, porque se tornam parte da campanha. Se pensarmos que um vereador desses teve 10 mil votos, ele está falando para 10 mil que dão apoio a ele para quem ele apoia e em quem confia", argumenta.

Para Landim, a afinidade ideológica pode pesar mais na hora da escolha de quem votar no segundo turno. "O que é mais importante de que os apoios declarados é olharmos para a afinidade ideológica de determinado candidato e os eleitores de Leitão e Fernandes. O que a gente pode perceber, dado o resultado do 1º turno, é que há uma tendência daqueles que votaram no Sarto em escolherem o candidato Leitão, isso por uma afinidade ideológica, não por apoio. Também podemos supor que os eleitores do Capitão Wagner têm uma tendência, por afinidade ideológica, de escolherem o André Fernandes", conclui.

Para o cientista político Alexandre Landim, os apoios declarados têm a função de trazer um respaldo simbólico no campo político, mais do que qualquer tipo de tradução de votos. "O eleitor, na verdade, não está preocupado se o candidato está sendo apoiado por esse ou aquele político. No segundo turno, o eleitor é livre para expressar sua opinião e sua decisão nas urnas. Esses apoios têm um simbolismo importante já que mostram a viabilidade política da candidatura, mas não necessariamente se traduzem em votos", argumenta.

Paula acredita ainda que apoios de partidos políticos, como de PSD e PSB, com ótimo desempenho na conquista de prefeituras do Interior, podem ajudar na campanha. "O que a gente vê é um segundo turno muito competitivo, pelos capitais políticos agregados desses apoios e por cada maneira de fazer campanha, comunicação e pelas estratégias de cada candidatura", conclui.

Reflexão do eleitor

Para o cientista político do Lepem e colunista de O POVO, Cleyton Monte, é importante atentarmos para a política de nomes. "O PDT, por exemplo, tem nomes importantes apoiando os dois candidatos, demonstrando que os nomes dizem mais que as instituições. E nesse momento, as pessoas que acompanham as duas campanhas vão analisar o peso de cada nome. É uma disputa de voto difícil, mas que pode ser responsável por elevar o nível da campanha, diferenciando do que ocorreu no primeiro turno, quando não se discutiam programas e propostas de governo", analisa.

Transferência não é imediata

Cleyton acredita que apoio não significa migração de votos. "Se um candidato anuncia um apoio a uma candidatura, isso não quer dizer que os eleitores deles migrarão majoritariamente para um candidato. Porque os eleitores fazem uma reflexão, eles têm ligação com aquele candidato e, ele não indo para um segundo turno, eles fazem uma nova análise, aí serão levados em consideração outros fatores, como a questão do voto útil, ligação com aquele candidato, possibilidade de derrubar um outro, vários fatores entram nessa lógica", argumenta.