Em menos de 24 horas, vereadora aparece em fotos com André e Evandro

A vereadora Ana Aracapé (Avante) apareceu em publicações, nas redes sociais, com os dois candidatos a prefeito de Fortaleza que disputarão o segundo turno da eleição, no próximo dia 27. Em fotografias divulgadas, a parlamentar aparece abraçada com André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT).

Na última segunda-feira, 14, o Avante, que elegeu três vereadores, fechou apoio a Fernandes. Na ocasião, Ana apareceu em foto com aliados do partido e abraçada com o candidato. A decisão do Avante foi tomada após reunião da cúpula do partido com o candidato do PL, com participação do presidente local da sigla, Rodrigo Nogueira, de Ana Aracapé (Avante) e do suplente Heitor Holanda (Avante).

Já nesta terça-feira, 15, a parlamentar apareceu de mãos dadas com Evandro Leitão (PT) em publicação nas redes sociais do petista. "Firmamos um compromisso de trabalhar por Fortaleza, para nossos filhos e netos e para a população. Obrigado pela confiança", destacou Leitão ao lado da vereadora.