Guimarães diz que Figueiredo "honra o brizolismo" ao apoiar Evandro no 2º turno

O líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), disse que André Figueiredo, presidente nacional interino do PDT, honrou o legado de Leonel Brizola e a própria história ao declarar apoio a Evandro Leitão (PT), candidato a prefeito de Fortaleza. "Com o anúncio do apoio à candidatura do companheiro Evandro Leitão, André Figueiredo honra a história do brizolismo e a sua própria, no Ceará, de compromisso com as causas trabalhistas e com a democracia", declarou nesta segunda-feira, 14. Em sua declaração de apoio a Evandro, Figueiredo destacou justamente os ideais de Brizola, fundador do PDT, ao dizer que deve estar lado a lado com "aqueles que verdadeiramente defendem a democracia".