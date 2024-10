André x Evandro: veja quem políticos e partidos apoiam no 2º turno em Fortaleza

Passado o primeiro turno, políticos e partidos tomaram posição e decidiram qual candidato irão apoiar no pleito. Tais decisões, inclusive, colocam em lados opostos siglas e filiados. Em outros casos, as cúpulas optaram por neutralidade liberando cada político para votar como quiser.

A disputa pela Prefeitura de Fortaleza, mais populosa capital do Nordeste, coloca frente a frente, nesse segundo turno, PL e PT, siglas com peso nacional pelo embate entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o atual chefe do Executivo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Concorrem o deputado federal André Fernandes (PL) e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT).

Entre os vereadores, a maioria do PDT de Sarto decidiu por declarar apoio a André, bem como partidos aliados como Avante e PSDB, embora, em nível estadual os tucanos tenham declarado neutralidade. Alguns pedetistas também afirmaram estar com Leitão.

Em destaque também estão as manifestações do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), anunciando voto no candidato do PL, e a deputada federal e também ex-gestora do município, Luizianne Lins (PT), participando pela primeira vez da campanha de Evandro na sexta-feira, 11.