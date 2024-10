Datafolha: na torcida do Ceará, Evandro e André empatam; na do Fortaleza, André lidera

O tema foi trazido mais por adversários, que criticaram aspectos da atuação à frente do clube. Na sexta-feira, no início da propaganda eleitoral de rádio e televisão no 2º turno, Evandro passou a defender e destacar realizações na passagem pelo Ceará.

Com clima de Clássico-Rei, o futebol ganhou protagonismo inédito na eleição para prefeito de Fortaleza . O candidato do PT, Evandro Leitão , projetou-se publicamente como presidente do Ceará Sporting Club, mas, em princípio, evitou tratar o assunto na campanha.

O candidato do PL, torcedor alvinegro, afirmou que Evandro tirou licenças e se afastou quando o clube mais precisava e não compareceu à reunião que negou o direito a voto dos sócio-torcedores. Na propaganda dos últimos dias, Evandro destacou que saneou as contas do Ceará e se colocou como alguém que não é de uma só torcida.

As críticas a ele partiram principalmente do senador Eduardo Girão (Novo), que foi presidente do Fortaleza Esporte Clube e acusou o petista de não respeitar o time e a torcida tricolor, e de André Fernandes (PL).

Já entre os que que torcem Fortaleza, a vantagem é de André. O candidato do PL alcança 51% das intenções de voto. Evandro fica com 43%.

A pesquisa Datafolha foi contratada pelo O POVO e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número CE-03752/2024.

O fator futebol esteve presente na disputa desde antes do início oficial da campanha eleitoral. Na convenção que confirmou o prefeito José Sarto (PDT) como candidato à reeleição, em 28 de julho, no colégio Farias Brito Central, membros da Torcida Organizada Cearamor (TOC), a maior organização de torcedores do clube, chegaram ao evento fazendo muito barulho e foram saudados pelo presidente nacional em exercício do PDT, deputado federal André Figueiredo , que foi presidente do Conselho Deliberativo do clube e responsável por lançar Evandro Leitão (PT) na política.

Já no dia 3 de outubro, às vésperas do 1º turno, a diretoria da torcida manifestou apoio oficial à candidatura de Evandro.

Ainda no começo de agosto, outra torcida do Ceará, o Movimento Organizado Força Independente (Mofi), exibiu a mensagem no Castelão: "Evandro não". Nas redes sociais, a torcida publicou: "Sem simpatia, sem mimi. Quem é Mofi não vota em Evandro Leitão".

No mesmo jogo, em 6 de agosto, quando o Ceará venceu o Guarani de Campinas (SP) por 3 a 1, houve briga na torcida, no setor norte. Cadeiras foram arrancadas e arremessadas e policiais chegaram a disparar bombas de gás. Nas redes sociais, comentários de que a motivação teria sido eleitoral — o que a Cearamor negou.

Com a campanha em andamento, espalharam-se pelas redes sociais e em adesivos em carros os dizeres: "Quem é Leão não vota Leitão", e também "Quem é Vozão não vota Leitão". Os posicionamentos tiveram resposta da campanha petista, com torcedores aliados reforçando que votam, sim, no candidato.

Além de Evandro, do ex-presidente do Conselho Deliberativo alvinegro, André Figueiredo, do ex-presidente do Fortaleza, Eduardo Girão (Novo), outra personagem que liga política ao futebol é a vice-governadora Jade Romero (MDB), casada com Marcelo Paz, CEO do Fortaleza e que foi sucessor de Girão na presidência do clube.

Lula fez acenos à torcida do Fortaleza

Evandro Leitão (PT) tem dificuldade maior entre torcedores do Fortaleza, mostra a pesquisa Datafolha. E, na passagem de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela cidade, na sexta-feira, 11, o presidente da República falou de futebol e fez afagos à torcida tricolor.

"Eu sou admirador do técnico do Fortaleza", disse sobre Juan Pablo Vojvoda. "Eu acho ele muito competente e, quando o Corinthians tentou levá-lo, ele fez bem de não sair [..] Foi um gesto de muita dignidade dele. Um gesto de respeito ao povo do Ceará e ao Fortaleza", afirmou em entrevista exclusiva ao jornalista Jocélio Leal, na rádio O POVO CBN.

Bem-humorado, demonstrou rancor pelos dissabores provocados ao time dele por um dos jogadores do Fortaleza. "Eu só não gosto daquele Pikachu, que marca gols contra o Corinthians toda hora. O jogo está para terminar e o Pikachu vai e faz um gol. No dia que eu encontrar com o Pikachu, eu vou dar uns cascudos nele para ele não marcar mais gols contra o Corinthians".

À noite, em comício na Praça do Ferreira, Lula voltou a reclamar das atuações de Pikachu contra o alvinegro paulistano.