PSDB Ceará anuncia neutralidade, mas PSDB de Fortaleza adere a André Fernandes no 2° turno

Lideranças do PSDB municipal ao lado do candidato do André Fernandes Crédito: Reprodução/ Instagram Kamyla Castro

O PSDB Ceará declarou por nota que seguirá neutralidade no segundo turno das eleições municipais de Fortaleza. O anúncio foi feito através das redes sociais do presidente estadual do partido e vice-prefeito da Capital, Élcio Batista. Nem uma hora depois, líderes do partido em nível municipal anunciaram apoio a André Fernandes (PL). O PSDB estadual afirma que "nenhum dos projetos representa aquilo que o partido pensa e defende para Fortaleza". É justificado que a executiva estadual compreende pela neutralidade e que, após intenso debate interno, foi declarada ao diretório municipal a decisão para o segundo turno. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em menos de uma hora do anúncio estadual, a presidente municipal do partido, Kamyla Castro publicou apoio a André. Ela escreve que, apesar de ter divergências importantes com as ideias do PL, foi feita a escolha após negociações de projetos do PSDB que serão incorporadas ao plano de governo de Fernandes.

Jorge Pinheiro, é irmão da candidata a vice-prefeita na chapa de André, Alcyvania Pinheiro (PL). O vereador tem forte influência diante do eleitorado cristão, o qual também é defendido por André. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele escreve que está em favor do "compromisso firmado de defender a vida, a família e os valores cristãos". Confira a nota na íntegra do PSDB municipal O PSDB Municipal reuniu os membros da executiva e, e em maioria, decidiu apoiar a candidatura de André Fernandes neste segundo turno das eleições.

O PSDB é historicamente oposição ao governo PT, inclusive nacionalmente. Dado esse contexto de um público eleitor mais alinhado com centro, direita e anti-petista, foi tomada a decisão de apoiar a candidatura do PL, liderada por André Fernandes. Apesar de termos divergências importantes em relação ao programa e as ideias do PL, fizemos esta escolha porque nos foi assegurado de que serão incorporadas ideais e projetos que o PSDB entende ser o melhor para Fortaleza. Reafirmamos também nosso compromisso com nossos princípios e nos colocaremos a disposição para construir um projeto que coloque como compromisso central as pessoas, com políticas públicas de alto impacto, com a sustentabilidade e as novas economias, com o incentivo ao empreendedorismo, com o respeito as diversidades e a todas as pessoas. Kamyla Castro

Presidente do PSDB de Fortaleza

Confira nota na íntegra do PSDB Estadual No Brasil, precisamos construir um centro muito bem estruturado, com um programa e um projeto de país, estado e cidade.

Esse programa será inspirado pela ética, pelo compromisso com as pessoas, com políticas públicas de alto impacto, com a sustentabilidade e as novas economias, com o incentivo ao empreendedorismo, com o respeito às diversidades e a todas as pessoas. Precisamos de um projeto que aglutine e resgate as esperanças da população que vota nulo ou branco e que não se identifica com projetos sem conteúdo, sem ideias e sem direção.



Sabemos que o Brasil e o Ceará precisam de um projeto de longo prazo que nos coloque na fronteira das novas economias impulsionadas pelo conhecimento, ciência e tecnologia. Sabemos que existem tarefas urgentes no curto e médio prazo, mas o PSDB acredita que o foco deve ser na liderança do futuro. E nós estamos nos preparando. Vivemos uma grande transição entre o passado que está se desfazendo e o futuro que ainda não sabemos como será. São tempos instáveis e difíceis. No Brasil, além de instáveis e difíceis, estes são tempos sombrios, autoritários e destrutivos. As instituições democráticas estão sendo corroídas e vivemos a ameaça de colapso total da democracia. O populismo vem correndo as instituições e a confiança das pessoas na política. Por isso, a construção de um projeto de centro é urgente para resgatar a esperança das pessoas na democracia.

No Ceará, iniciamos um ciclo de renovação vigoroso, que continuará nos próximos anos para que voltemos a disputar eleições majoritárias. O Ceará precisa do PSDB, do seu legado, da sua história e dos seus quadros. A formação política ganhará cada vez mais protagonismo com o Instituto Teotônio Vilela. Estaremos presentes em todos os municípios, ouvindo a população para construirmos um projeto com e para o povo cearense.