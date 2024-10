Lula diz ter 'dó' de Elmano pela 'tarefa' de superar Camilo e agradece Ceará pelo ministro

Camilo Santana, Elmano de Freitas e Lula em eventos no Ceará Crédito: FÁBIO LIMA

Já durante a tarde, na cerimônia de entrega de 113 ônibus escolares para os municípios do Estado, realizada no Centro de Eventos, Lula reforçou esse discurso, dizendo que ajudaria Elmano. "Eu virei muitas vezes aqui, porque eu quero ajudar o companheiro Elmano a ser um governador que faça mais do que o Camilo fez. E, depois, quando vier outro, que faça mais do que ele. Porque nós não queremos mais governador ruim. Não queremos mais prefeito ruim. A gente quer gente que reconheça as qualidades do povo", acrescentou o mandatário. Foi nesse evento que Lula agradeceu os cearenses pela figura de Camilo. "Primeiro, eu devo agradecer ao povo do Ceará, agradecer ao governador Elmano, o fato de vocês terem me dado o Camilo para ser ministro da Educação desse País. É importante vocês lembrarem, para que vocês tenham orgulho, de que o nosso País, durante muitos anos, não deu nenhuma importância para educação das pessoas das camadas mais baixas".

Durante a manhã, Lula também elogiou o ministro da Educação, classificando-o como “um companheiro da mais extraordinária qualidade”, a quem creditou a implantação da sede do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza. “O ITA só existe em São Paulo, pois o Camilo desaforado como é conseguiu convencer o ITA a se instalar aqui em Fortaleza”, elogiou Lula. "Pobre só é lembrado em época de eleição" Na maior parte de sua fala, Lula acenou para as classes mais baixas. Segundo ele, pessoas ricas não precisam da atuação do governo, nem do estado e nem da prefeitura de seus respectivos municípios. “O rico não precisa do Estado, o rico não precisa do Governo, o rico não precisa da prefeitura, ele já mora bem, a rua dele já tem asfalto, já tem água encanada, já tem esgoto, tem shopping center, tem teatro no centro da cidade, e o pobre que tem na periferia o que que tem?”, indagou o presidente à plateia, durante evento do programa Minha Casa, Minha Vida.