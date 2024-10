Lula no Ceará: presidente participa da entrega de 113 ônibus escolares para municípios do Estado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou da entrega de 113 ônibus escolares, que serão distribuídos aos municípios do Estado do Ceará. A solenidade ocorreu na tarde desta sexta-feira, 11, no Centro de Eventos, localizado em Fortaleza .

Para 2025, o MEC prevê a disponibilização de mais 1.500 ônibus aos entes federativos, por meio de um novo edital, a ser lançado ainda em 2024, que vai beneficiar as novas gestões eleitas no pleito municipal deste ano.

O governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), esteve presente no evento e destacou a importância das novas unidades, principalmente, para os estudantes que residem na zona rural, que, em sua maioria, precisam andar por um caminho até chegar à escola.

“Quem como eu, cresceu no interior do Ceará, viveu no meio de agricultores e agricultoras, já viu uma criança andar 5km, 6km pra ir pra uma escola. Graças a Deus, e a este projeto, isso vai fazer parte do passado, nossas crianças vão no ônibus escolar, transportadas com dignidade, com ar-condicionado e com condição”, compartilhou Elmano.