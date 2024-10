Lula: Quem ganha muito paga pouco imposto, quem ganha pouco paga muito

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou a participação em comício em apoio a Evandro Leitão (PT), que concorre à prefeitura de Fortaleza, para exaltar os resultados de seu governo na economia. Lula disse que o PIB está crescendo e o salário mínimo voltou a aumentar. Também defendeu impostos mais progressivos. Segundo ele, hoje quem ganha muito paga pouco e quem ganha pouco paga muito.

Durante o evento, o presidente comparou o bolsonarismo a uma "praga de gafanhotos". O candidato que concorre contra Leitão em Fortaleza é André Fernandes (PL) que tem apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, o principal adversário de Lula na política nacional.

"Evandro hoje tem contra ele aqueles que têm ódio no PT", disse o presidente da República. "Alguns até que eram amigos do Camilo Santana, ministro da Educação e ex-governador do Ceará e começaram de repente a falar mal do Camilo", declarou Lula. "Eles vão tentar eleger alguém que faz parte da praga de gafanhoto que governou esse País, chamada Jair Bolsonaro", afirmou o petista.