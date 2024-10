Pai e filho, irmãs e casais: familiares são eleitos prefeitos em cidades do Ceará

O prefeito Hérbelh Mota foi reeleito em Baturité e a esposa, Ynara Mota, foi eleita em Guaramiranga; As irmãs Ariana Aquino e Gabi do Aquino foram eleitas em Paraipaba e Paracuru, respectivamente; Antônio Martins venceu em Cariré e a esposa, Virgínia Aguiar, em Groaíras Crédito: Reprodução/Instagram

O senador Cid Gomes, que também integra o PSB, chegou a apoiar a candidatura de Judson no município. Porém, em Sobral, Cid e o irmão Ivo Gomes (PSB), atual prefeito do município, participaram ativamente da campanha de Izolda, adversária do pai de Judson. Em Baturité, o atual prefeito Hérbelh Mota (Republicanos) garantiu a permanência no comando do município por mais quatro anos, em uma vitória com 79,52% dos votos. Durante a campanha, Mota e o vice Irmão Carlinhos (PSB) tiveram as candidaturas indeferidas, porém a decisão foi suspensa pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) três dias antes da eleição. A esposa de Hérberlh, Ynara Mota (Republicanos), também foi eleita prefeita, porém em Guaramiranga, município vizinho. Ynara venceu a disputa com 51,79% dos votos. Pelas redes sociais, Hérbelh parabenizou a esposa e, na legenda da publicação, escreveu: “Guaramiranga é de todos nós”.

A atual prefeita de Acaraú, Ana Flávia (PSB), foi reeleita com 66,37% dos votos. No município ao lado, em Itarema, o filho de Ana, Robério Filho (PSB), também conseguiu ser eleito, vencendo a disputa com 61,81% dos votos. Ana Flávia é esposa do deputado federal, Robério Monteiro (PDT0, também de Robério Filho. Patrícia Barreto (PSB) também garantiu a reeleição em Irauçuba, com 63,39%. O marido de Patrícia, Nonatinho (Republicanos), também foi eleito na cidade vizinha, em Itapajé, com 51,30% dos votos. Durante a campanha, Nonatinho chegou a receber o apoio do ministro Camilo Santana (PT), em decisão que foi de encontro com a escolha do Partido dos Trabalhadores. Essa é uma das localidades onde o ex-governador obteve sucesso. Outro casal eleito foi Antônio Martins (PDT), em Cariré, e Virgínia Aguiar (PDT), em Groaíras. Antônio foi eleito com 74,69% dos votos, enquanto a esposa, que usava o nome de urna “Virgínia do Antônio” venceu com 50,13%, em uma disputa acirrada contra Adail Melo (PSB), que teve 21 votos a menos que a prefeita eleita.