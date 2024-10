Prefeito de Pacajus é eleito com apenas 28% e diferença de menos de 500 votos do 3° colocado

Edilson das Casas (União Brasil) foi eleito no município de Pacajus, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), com 28,23% dos votos. Além dele, mais três candidatos concorreram ao executivo municipal e ficaram na casa dos 20% dos votos. Menos de 500 votos separaram o eleito do terceiro mais votado.

Alex Nogueira (Podemos) conquistou 27,56% do eleitorando, somando 12.357 votos, e ficando em segundo lugar. Com 27,12% dos eleitores do município, cerca de 12.357 votos, Junior Chaves (PP) ficou em terceiro lugar. O prefeito eleito teve, respectivamente, 303 e 497 votos a mais que o segundo e terceiro colado.

Embora com uma diferença pequena e com votos distribuídos,a Constituição de 1988 prevê segundo turno em eleições para prefeitos apenas para municípios com mais de 200 mil eleitores. Pacajus conta com um eleitorado de 53.465 eleitores, e foram registrados 47.352 votos nas urnas.