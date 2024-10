Irmão de Wesley Safadão, Edim é eleito em Aracoiaba

A campanha contou com a participação do cantor, que publicou vídeos em apoio ao irmão nas redes sociais

Com 100% das urnas apuradas, Aracoiaba (distante 78 km de Fortaleza) tem novo prefeito: Wellington Silva de Oliveira, o Edim, candidato pelo Progressistas (PP). Ele venceu no primeiro turno com 50,69% (10.946 votos). Isaac Vasconcelos, do Republicanos, teve 36,95% (7.980 votos).

A campanha de Edim contou com a participação de Wesley Safadão, que gravou vídeos em apoio ao irmão nas redes sociais. Neste domingo, 6, o cantor postou nos stories do Instagram vídeos acompanhando a apuração e também da comemoração familiar após a divulgação do resultado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

“Eu tô aqui deitado acompanhando as eleições… não vou mentir pra vocês, mas eu pensei bastante se fazia essa cirurgia agora ou só depois da outra semana, mas eu tava sentindo muita dor na minha perna”, disse o cantor nos stories