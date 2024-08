Com filhos rompidos, Zezinho Albuquerque sobe no palanque de Aline em Massapê

O racha envolvendo a família Albuquerque em Massapê, a 248,93 km de Fortaleza, continua produzindo disputas com direito a palanques opostos no município. O secretário das Cidades do Ceará e deputado estadual licenciado, Zezinho Albuquerque (PP), subiu no palanque da filha e prefeita da cidade, Aline Albuquerque (Republicanos), que oficializou candidatura à reeleição na última semana.

No evento, Zezinho apareceu ao lado da filha, que discursou para apoiadores que prestigiavam a convenção. "Temos muito o que mostrar. Muito foi feito, mas quero fazer muito mais por Massapê", destacou a prefeita que, embora tenha apoio do pai, é rompida com o irmão, o deputado federal AJ Albuquerque (PP).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Neste ano, AJ apoia o candidato de oposição, Ozires Pontes (PSDB). No fim de semana, AJ participou da convenção que oficializou a candidatura e reforçou seu apoio ao opositor da irmã. "Quero reafirmar que ele (Ozires) pode contar com meu apoio em Brasília para assegurar o desenvolvimento que Massapê tanto precisa. Jamais vou deixar de lutar pelos mais humildes da minha cidade", destacou o deputado.