Candidato a prefeito, Técio tem menos votos que vereadores eleitos do Psol

Técio Nunes foi candidato do Psol para a prefeitura de Fortaleza e ficou em sexto colocado, com 0,64% dos votos

A cidade de Fortaleza definiu neste domingo, 6, o cenário do segundo turno das eleições para prefeito, com André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT). O candidato do Psol, Técio Nunes, ficou em 6º lugar na disputa, atrás de George Lima (Solidaridade) e Chico Malta (PCB).

Mesmo com recurso de campanha maior do que a soma das últimas três realizadas pelo Psol em Fortaleza, Técio Nunes não teve resultado suficiente para se destacar no cenário eleitoral. O candidato recebeu menos votos que do que os dois vereadores eleitos pelo seu partido.