Camilo, Elmano e Evandro destacam tom para o 2º turno em Fortaleza: "Contra a extrema direita"

Governador Elmano de Freitas, ministro Camilo Santana e Evandro Leitão, durante movimentação na manhã de domingo, no local de votação do candidato petista, na Faculdade Farias Brito, no bairro Varjota, em Fortaleza Crédito: FERNANDA BARROS

Com o tempo curto para a votação de 2º turno, já há uma estratégia que se mostra definida na campanha petista até a votação do próximo dia 27. O ministro Camilo Santana, o governador Elmano de Freitas e o candidato Evandro Leitão, do PT, logo após a oficialização do resultado do 1º turno em Fortaleza, ainda na noite deste domingo, 6, evidenciaram, em seus discursos e entrevistas, que o mote antibolsonarista da nova fase da campanha será agora o trunfo a ser destacado contra o adversário André Fernandes, do PL. "A gente tem que deixar bem claro que a disputa agora é contra a extrema direita, contra o bolsonarismo em nosso Estado, contra o representante do Bolsonaro que foi para o 2º turno", afirmou Evandro, em entrevista ainda na noite deste domingo, 6, no comitê , no bairro Luciano Cavalcante. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Internamente no partido, as avaliações teriam sido de que a campanha petista deveria ter mostrado mais André como apoiador e apoiado por Bolsonaro. E que o próprio André teria "escondido" intencionalmente o ex-presidente.

"É como o Elmano disse. É o projeto do Bolsonaro contra o projeto desse time", afirmou Camilo. "É bom lembrar que o André Fernandes tentou apoiar o golpe no dia 8 de janeiro do ano passado. Inclusive postando toda aquela movimentação que houve de tentar invadir o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Executivo. O que está em jogo no Ceará no 2º turno são aqueles que defendem a democracia e aqueles que tentaram um golpe no nosso país". Elmano citou que a candidatura de Evandro saiu de 6% para quase 35%, na contagem final de votos do 1º turno, e que há um reconhecimento do eleitor para o alinhamento de projetos do presidente Lula, do governo estadual e do ministro da Educação. "Toda a política que foi feita contra a saúde pelo presidente Bolsonaro, contra a vacina, tinha o apoio desse deputado (André), inclusive com mobilização de rua contra o governo Camilo à época, que lutava para vacinar o nosso povo. Eu penso que nós vamos ter um debate aprofundado em Fortaleza, de dois projetos muito claros de diferença entre eles". Camilo desafiou que lhe mostrassem "uma ação ou uma obra do Bolsonaro nos últimos quatro anos no Ceará. Vocês não vão ver nenhuma. Ele tentou acabar com o Bolsa Família. Tentou acabar com o Minha Casa Minha Vida, com o Mais Médicos, com o Farmácia Popular. E é esse debate que nós vamos fazer com o povo de Fortaleza".