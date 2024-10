Na terra de Eunício, Ronaldo da Madeira tem 81% dos votos e derrota candidata do deputado

Ronaldo da Madeira (PSD), prefeito reeleito de Lavras da Mangabeira , na região do Cariri, distante 417 km de Fortaleza, agradeceu a população pela votação expressiva de 81,4% dos votos, nesta segunda-feira, 7, na rádio O POVO CBN Cariri . Ele também aproveitou para dizer que a sua candidatura era contra "a prepotência" daqueles "que se achavam donos do poder".

"Graças a Deus e ao nosso povo, reeleito com a maioria histórica, com a votação histórica no nosso município, mais de 15 mil votos aqui, apoiado pelo nosso povo, contra a prepotência, a arrogância, o autoritarismo, aqueles que se achavam donos do poder", afirmou o gestor.

Ele ainda disse que o "povo mostrou, mais uma vez", que no município, "quem faz a política com amor e competência" é reconhecido pela população.

"Então, aqui minha gratidão eterna ao povo de Lavras da Mangabeira. Se eu viver 100 anos, eu não conseguirei pagar a minha gratidão ao nosso povo, a nossa gente", completou.