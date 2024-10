Dia da eleição tem 66 procedimentos registrados e 48 pessoas conduzidas por crimes eleitorais

Polícia Civil reforça segurança no Ceará com 81 delegacias Crédito: Alece/Divulgação

No domingo, 6, dia do primeiro turno das eleições, foram registrados 66 procedimentos relacionados a crimes eleitorais nas delegacias da Polícia Civil do Estado do Ceará. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 7, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e as ocorrências foram observadas entre 0h até 20h de domingo. Entre os crimes apontados pelo balanço do Gabinete de Gestão de Eventos Complexos (GGEC) da SSPDS, estão compra de voto, boca de urna, transporte irregular de eleitores, entre outros. Ao todo, 48 pessoas foram conduzidas por crimes eleitorais nesse domingo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Durante o dia de eleição, também foram atendidas ocorrências relacionadas a outros crimes, como venda de bebida alcóolica (em localidades onde havia proibição da Justiça Federal), promoção de desordem, crime eleitoral em ambiente virtual, violação do sigilo de voto e perturbação do trabalho eleitoral, além de outros tipos de ocorrência.