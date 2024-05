Após derrota do Planalto, Eunício critica articulação de líderes do governo Lula

Sessão conjunta da Câmara e do Senado derruba vetos do presidente Lula e mantém os do ex-presidente Bolsonaro

O deputado federal cearense Eunício Oliveira (MDB) criticou, nesta quarta-feira, 29, a movimentação política de lideranças do governo no impasse entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. "Votei contra as fake news, mas infelizmente a desarticulação de líderes fez com que o governo obtivesse apenas 143 votos dos 594 do Congresso", disse Eunício em publicação nas redes sociais.

A fala do deputado, ex-presidente do Senado Federal, vem após resultado da sessão conjunta entre Câmara e Senado, que impôs derrotas significativas ao governo federal. O Legislativo derrubou vetos do presidente Luíz Inácio Lula da Silva (PT) e manteve os vetos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Herança do governo Bolsonaro, entre os vetos mantidos pelo Congresso estão trechos que criminalizam desinformações eleitorais. “Um absurdo”, diz Eunício que chama de “infâmia” o projeto de lei não ter a aprovação para tornar crime o uso e financiamento de fake news no processo eleitoral.