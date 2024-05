Ex-presidente do Senado, Eunício viaja a Portugal para acompanhar show de Taylor Swift

Deputado levou os netos ao show. Lisboa foi palco do primeiro dos dois concertos agendados da estrela no país.

Lisboa foi palco do primeiro dos dois concertos agendados da estrela no país. A apresentação aconteceu no Estádio da Luz e reuniu milhares de fãs, como mostram os registros compartilhados nas redes sociais.

"Garantindo a alegria da Isabella, Valentina e do Filipe, no show da Taylor Swift, uma das cantoras de sua geração, que tem lotado diversos estádios em todo o mundo. Botei até a camiseta. Se os pequenos pedem, o vô participa", escreveu.

Os shows fazem parte da continuação da turnê "The Eras Tour", que agora chega à Europa. Espanha, França, Alemanha e Irlanda são alguns dos próximo destinos. O Brasil já recebeu apresentações da cantora ainda em novembro do ano passado, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Em meio a um onda de calor, uma fã da cantora morreu no Rio de Janeiro após passar mal durante o primeiro show da artista no país. A estudante Ana Clara Benevides passou mal por conta do forte calor registrado na cidade. Ela chegou a ser levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no bairro do Méier, mas não resistiu após sofrer uma parada cardiorrespiratória.



Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBRJ), cerca de mil fãs desmaiaram durante a apresentação de Swift, em novembro de 2023, em decorrência da onda de calor que atinge o Rio de Janeiro e que se intensificou no Estádio Olímpico Nilton Santos por conta do grande público.