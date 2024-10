Com foco no 2º turno, Camilo anuncia Lula em Fortaleza para agenda com Evandro no dia 12

O anúncio da visita de Lula foi feito na noite deste domingo, 6, pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), após o resultado da votação, em discurso aos apoiadores do candidato petista no comitê central da campanha, na avenida Washington Soares. "Dia 12 quem vai estar aqui para fazer a campanha do Evandro é o Lula, em Fortaleza".

O POVO apurou que Lula deverá percorrer as principais ruas do Centro de Fortaleza, em carro aberto, sendo seguido por eleitores de Evandro numa caminhada que deverá se encerrar na Praça do Ferreira. O ato será semelhante ao que foi realizado na reta final da campanha de Elmano de Freitas, em 2022, quando saiu vencedor ao Governo do Estado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará no Ceará nesta semana, por dois dias seguidos. Na sexta-feira, 11, cumprirá agenda institucional de entregas do projeto Minha Casa Minha Vida (MCMV) e de novos ônibus escolares para prefeituras locais. Ele pernoitará na Capital cearense e, no sábado pela manhã, 12, reforçará os primeiros dias da campanha de 2º turno de Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza, na disputa contra o candidato André Fernandes (PL). Evandro também confirmou a presença do presidente na Capital.

A extensão da permanência de Lula atualiza a programação que havia sido anunciada pelo governador Elmano de Freitas (PT), na última quinta-feira, 3, quando informou que o presidente estaria no Ceará apenas na sexta-feira, 11.

Na agenda institucional, Lula deverá participar de dois eventos: a inauguração de 1.296 unidades do residencial Cidade Jardim, módulo IV (com quase 5 mil beneficiados com moradias), do programa MCMV, gerido pelo Ministério das Cidades (MCid); e a entrega de 113 ônibus escolares para os municípios cearenses, pelo Ministério da Educação (MEC), em solenidade no Centro de Eventos do Ceará.

No discurso após a confirmação de Evandro no 2º turno, ao lado do candidato petista e de Elmano, Camilo disse que a legenda fará um balanço das eleições municipais no Ceará. "O nosso partido e os partidos aliados hoje do Evandro, nós fizemos mais de 90% dos municípios com prefeitos e prefeitas no Ceará. E olhe lá. Vamos para o 2º turno nas duas maiores cidades, em Fortaleza e em Caucaia, com o (Waldemir) Catanho. Portanto, só temos que agradecer e arregaçar as mangas".