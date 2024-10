Evandro Leitão vota em Fortaleza e fala sobre possível 2º turno com André

Evandro Leitão (PT), candidato a prefeito de Fortaleza, votou nas eleições municipais de 2024, no início da tarde deste domingo, 6, na Faculdade Farias Brito, no bairro Varjota, em Fortaleza. O petista compareceu ao local acompanhado do ministro da Educação, Camilo Santana (PT) e do governador Elmano de Freitas (PT).

Após a votação, Evandro comentou sobre um possível segundo turno contra André Fernandes (PL). “Se porventura a gente for para o segundo turno e for com a extrema direita, no caso o representante do Bolsonaro aqui em Fortaleza, nós vamos trabalhar para mostrar à população aquilo que ele já fez e aquilo que ele já faz, o seu comportamento no congresso e na época da Assembleia, enfim aquilo que todos nós cearense já conhecemos””, disse Evandro.