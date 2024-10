Ceará é o terceiro estado do Brasil com mais crimes eleitorais, diz PF

Balanço da Polícia Federal (PF) com dados atualizados até as 17 horas colocavam o Estado em terceiro lugar em número de casos, abaixo apenas do RJ e MA; veja

Balanço com o quantitativo de crimes eleitorais atualizado às 17 horas pela Polícia Federal (PF) coloca o Ceará como o terceiro estado com o maior número de ocorrências no País, com 19.

Ao todo, no Brasil, foram registrados 244 casos. Destes, 161 foram conduzidos à delegacia na tarde deste domingo, 6 de outubro.

No cálculo da PF, os principais crimes apurados foram os de propaganda irregular e corrupção eleitoral (compra de votos). Acima do Ceará estão apenas o Rio de Janeiro com 45 registros e o Maranhão com 17.