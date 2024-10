Ceará tem os primeiros prefeitos eleitos; confira os candidatos e cidades

Mucambo, São João do Jaguaribe e Guaramiranga foram as primeiras cidades do Ceará com candidatos eleitos como prefeitos

Indicado por Canarinho (PSB), que é ex-prefeito de Mucambo e estava no poder desde 2016, Elenilson Queijeiro concorreu em uma chapa com o vice Dr. Tarcísio (PT), e não teve nenhum adversário na campanha. O TSE já confirmou a candidatura.

Elenilson Queijeiro (PSB), em Mucambo, e Raimundo César (PSD), em São João do Jaguaribe, foram os primeiros prefeitos eleitos no Ceará . Os dois foram candidatos únicos nas cidades e precisavam de apenas um voto para confirmar a vitória.

Já em São João do Jaguaribe, Raimundo César (PSD), atual prefeito, conseguiu a reeleição, em uma chapa com o também atual vice-prefeito, Dalenio Augusto (PSD). Assim como em Mucambo, nenhum outro candidato tentou entrar na disputa.

A situação não é inédita no Ceará



Em 2020, a cidade de Jaguaretama apresentou o mesmo cenário de Mucambo e São João do Jaguaribe. Na ocasião, o prefeito Glairton Cunha (PP) se reelegeu em um pleito com candidatura única. A oposição, na época, orientou os eleitores a votar em branco, o que, conforme a legislação, não influencia no resultado final.



Nas eleições deste ano, ambos os candidatos sem oposição atribuem o cenário a uma gestão bem sucedida, que teria influenciado a decisão da oposição de abrir mão da disputa eleitoral.



Em Guaramiranga teve disputa, mas não terá segundo turno

Diferente de Mucambo e São João do Jaguaribe, em Guaramiranga houve, sim, disputa pela prefeitura da cidade. De acordo com o TSE, 100% das urnas foram apuradas e a candidata Ynara Mota (Republicanos) venceu no primeiro turno com 51,79% dos votos. Marcos Caracas (PDT) contabilizou 43,27%.