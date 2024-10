Diretor da AtlasIntel analisa eleições no OP News: "O eleitor pode mentir"

“As pesquisas para estas eleições têm resultados com previsibilidade maior, como para o Rio de Janeiro, Recife e Salvador. No entanto, São Paulo, Fortaleza e Manaus têm dinâmicas desafiadoras para os institutos de pesquisa”, enumera.

O diretor de análise política do instituto AtlasIntel , Yuri Sanches, conversou com o jornalista Ítalo Coriolano na cobertura do O POVO News nas Eleições 2024 .

Segundo Yuri, a presença de candidatos polêmicos no pleito acabam dificultando o trabalho dos pesquisadores:

“Os institutos têm o desafio de captar o voto tímido, especialmente quando há um candidato mais controverso, ou mais no espectro mais radical à direita. As pesquisas que têm interação humana, como as feitas de porta em porta ou em espaços de grande fluxo, acabam ressaltando esse aspecto da timidez do eleitor.”, indica.