Caucaia: Naumi projeta ganhar no primeiro turno e nega acabar com "Bora de Graça"

Finalizando a série de sabatina com os candidatos à Prefeitura de Caucaia, o candidato e ex-prefeito Naumi Amorim (PSD) justificou nesta quinta-feira, 19, sua ausência em debates dizendo que “debate com o povo”. Durante o programa Jogo Político, do O POVO, ele projetou ganhar ainda no primeiro turno e negou que irá acabar com o "Bora de Graça", política pública que garante transporte de graça no município.

“Eu gosto de debate com o povo, não gosto de chegar em um local com quatro ou cinco candidatos e ali falar com você, das suas coisas, não concordar, e às vezes ser até pessoal. Eu gosto de debater com o povo, gosto de andar na rua e pegar na mão” disse o candidato. Ele faltou o debate promovido pelo O POVO e foi alfinatado por seus adversários.

Segundo o candidato, sua campanha está confiante que pode vencer a eleição já no primeiro turno, pois segundo ele as pesquisas indicam isso. “Eu acho que no segundo turno a gente não vai enfrentar ninguém não, eu acho que vou ganhar no primeiro turno”, afirmou o prefeito, ao ser perguntado sobre qual candidato preriria enfrentar no segundo turno do pleito.