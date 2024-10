PF prende homens em Fortaleza por fazerem boca de urna para candidatos a vereador

Com os suspeitos, foram encontrados santinhos eleitorais e dinheiro. Eles foram encaminhados à sede da Polícia Federal no Ceará

No início da tarde deste domingo, 6, dois homens foram presos em flagrante por boca de urna em Fortaleza.

As ocorrências foram registradas no bairro Jóquei Clube e Vila União. Os homens foram presos pela Polícia Militar do Ceará e direcionados à sede da Superintendência Regional da Polícia Federal (PF) no Ceará.

Uma das ocorrências foi registrada no bairro Jóquei Clube. Na ocasião, conforme apurado pelo O POVO, o homem estava portando santinhos eleitorais para a campanha do candidato a vereador Aguiar Toba (PRD).