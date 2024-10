Homem é preso em flagrante enquanto acompanhava candidata à prefeitura de Acopiara

Segundo o auto de prisão no qual O POVO teve acesso, a detenção aconteceu quando a polícia foi acionada para atender uma denúncia de que um casal em um veículo estava seguindo a candidata. Ao chegarem no local, os agentes abordaram o automóvel, que estava cerca de 30 a 40 metros da casa da emedebista, mas não encontraram nada de ilícito.

Os ocupantes do veículo, um casal, no entanto, pediram para que os policiais também revistassem os carros das pessoas que acompanhavam a candidata. Nesse momento, a polícia encontrou uma pistola Taurus, junto com 25 munições calibre .380 e dois carregadores.

Apesar do guarda ter o registro da arma, ele estava vencido. O homem foi levado à delegacia, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, mas foi liberado após pagar uma fiança de R$ 1.412.



No município, três candidatos disputam. A vice-prefeita Ana Patrícia, filiada ao Republicanos, que rompeu com o atual prefeito Antônio Almeida Neto (MDB) após ele ser afastado pela Justiça em meio a investigação do MPCE. Concorre também a sobrinha do prefeito, Fábia Almeida. Fecha a lista Dr. Vilmar (PSB).