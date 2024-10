Homem é preso suspeito de realizar boca de urna em Fortaleza

Crime aconteceu na manhã deste domingo, 6, no bairro Barroso, após início da votação do primeiro turno das elieções municipais

Um homem foi preso em flagrante na manhã deste domingo, 6, suspeito de realizar boca de urna no bairro Barroso, em Fortaleza. O acusado de cometer crime eleitoral foi encaminhado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) à sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará (PF), no bairro Aeroporto, na Capital.

Este é o primeiro caso suspeito de crime eleitoral registrado após o início da votação do primeiro turno das eleições municipais deste ano, que teve início às 8 horas e segue até às 17 horas. O POVO procurou a Polícia Militar do Ceará (PMCE) para saber mais informações sobre a prisão do suspeito. A matéria será atualizada.

Com informações da repórter Jessika Sisnando