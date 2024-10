Irmão de Bolsonaro perde eleição pela nona vez no interior de São Paulo

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

É a nona vez que o político é derrotado no âmbito político. Entre as cidades de Registro, Praia Grande e Miracatu, todos municípios de São Paulo, Renato já perdeu disputas para os cargos de vereador, prefeito e deputado.

Ao receber 29,82% dos votos, de 9.708 eleitores, ele foi superado por Samuel (PSD), que foi eleito com 55,73% dos votos, de 18.143 eleitores.

Irmão do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro , Renato Bolsonaro (PL) perdeu neste domingo, 6, as eleições para a prefeitura da cidade de Registro, interior de São Paulo .

Sua única vitória ocorreu em Praia Grande, em 1996, quando ele foi eleito vereador do município.

Sua atual candidatura contou com o apoio do atual prefeito da cidade, Nilton Hirota, do mesmo partido.

A campanha contou ainda com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do senador Marcos Pontes (PL) em carreatas na cidade.