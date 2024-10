Renan, filho de Bolsonaro, é vereador mais votado em Balneário Camboriú

Em julho deste ano, ele abandonou seu cargo no gabinete do senador Jorge Seif (PL-SC) para se candidatar.

A campanha do bolsonarista foi marcada por estratégias de campanha semelhantes a do pai, com alusão à bandeira do Brasil, referências a Donald Trump e exaltação da polícia militar.

Renan Bolsonaro: dívida milionária, lavagem de dinheiro e documento falso

Recentemente, Jair Renan entrou em conflito com a Justiça do Distrito Federal por uma dívida de R$ 360 mil, que resultou em uma intimação para quitar o débito.