Bolsonaro acompanha Ramagem em manhã de votação no Rio de Janeiro

Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, também acompanhou Ramagem na votação

Enquanto Ramagem seguia para sua seção eleitoral, Bolsonaro concedeu entrevista à imprensa local e tirou fotos com apoiadores presentes no Colégio Santa Mônica, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital fluminense.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acompanhou o candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ), Alexandre Ramagem (PL), em votação na manhã deste domingo, 6. Junto a eles, estava também o vereador Carlos Bolsonaro (PL).

Após acompanharem Ramagem em votação, os correligionários do Partido Liberal seguiram rumo à zona eleitoral de Carlos Bolsonaro. Logo em seguida, o trio foi até a Vila Militar, no bairro Deodoro, local de votação de Jair.



Disputa com Paes

Canditado de Bolsonaro, Ramagem falou sobre a possibilidade de um segundo turno enfrentando Eduardo Paes, postulante à reeleição pelo PSD.

“É uma grande expectativa, trabalhamos muito, crescemos muito, chegamos aqui com um grande força. Chegamos forte para, no segundo, turno virar a eleição”, disse o canditado do Partido Liberal.